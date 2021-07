Membro storico della Pro Loco e primo presidente donna

Profondo il cordoglio per la scomparsa di una donna che ha lavorato tanto per la città

CALOLZIOCORTE – “Come amministrazione desidero ricordare il ruolo di Tiziana nella Pro Loco, associazione che ha condotto a lungo senza mai tirarsi indietro anche nella prima fase della sua malattia. Un impegno costante che ha contribuito a tenere in vita l’associazione malgrado le molteplici difficoltà. Sono le persone come Tiziana che spesso fanno la differenza e devono essere d’esempio per tutti gli altri cittadini”.

Con queste parole il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi, a nome di tutta la città di Calolzio, ha voluto dire addio a Tiziana Esposito, ex presidente della Pro Loco, scomparsa all’età di 66 anni a causa di una malattia. In tanti, oggi pomeriggio, hanno partecipato ai funerali celebrati dall’arciprete don Giancarlo Scarpellini e concelebrata da don Matteo Bartoli, oggi sacerdote a Bergamo ma per 11 anni coadiutore a Calolziocorte, una dimostrazione dell’affetto ancora forte che lo lega alla città.

La chiesa non è riuscita a contenere tutte le persone giunte per salutare un’ultima volta Tiziana Esposito, accanto all’altare i gonfaloni listati a lutto del comune di Calolziocorte e di tante associazioni, Volontari del Soccorso, Avis, Alpini, Marinai, tante erano le persone con cui Tiziana ha collaborato durante la sua lunga attività in Pro Loco. Presenti oltre al sindaco Marco Ghezzi, il vice sindaco Aldo Valsecchi, oltre a consiglieri di maggioranza e opposizione, tutte persone che hanno percorso un pezzo di strada con Tiziana.

“Ciao Tiziana, troppo presto per dirti addio. La vita con te non è stata molto generosa. Hai dato tanto a tutti, la Pro Loco con te ha conosciuto uno dei periodi più belli. Ci hai unito tutti – ha ricordato Ignazio Albanese a nome dell’associazione -. Eri combattiva, tenace, ma soprattutto una volenterosa e instancabile lavoratrice. Per te non c’erano festività: quando c’era da lavorare per risolvere i problemi la domenica diventava lunedì, eri sempre presente e non ti sei mai risparmiata. Tizy, quante cose avremmo potuto fare ancora insieme in questa Pro Loco che tanto amavi… Con la tua forza, i sorrisi e l’ottimismo che hai sempre trasmesso ci hai guidato a dare il meglio di noi. Grazie per tutto ciò che hai fatto per la nostra associazione. Non ci sono parole per descrivere il vuoto che lasci. Ti porteremo sempre nel cuore”.

“Come Gesù, tutto quello che Tiziana ha sofferto, specialmente nell’ultimo periodo della sua vita, contribuirà senz’altro ad allargare la realtà di bene nella nostra comunità, nel mondo e nella sua famiglia” ha detto don Giancarlo durante l’omelia.

“Purtroppo persone come Tiziana, che hanno questa vocazione di volontariato civile, di impegno personale per la collettività e il territorio sono sempre meno, per mille motivi – ha aggiunto il sindaco Ghezzi -. Recentemente è scomparso un altro componente storico della Pro Loco, il signor Giancarlo Papini, ad è a persone come loro che deve andare il riconoscimento della comunità per tutto ciò che han fatto e ai parenti resta la consolazione, seppur piccola, che qualcosa dei loro cari resterà per sempre nei cuori di tanti”.

Con la morte di Tiziana se ne va un pezzo importante della storia della Pro Loco e della città. Tiziana Esposito lascia il marito Domenico “Mimmo” Roselli e i figli Valeria con Carmelo e Paolo, gli affezionatissimi nipoti Alessandro e Ginevra, la mamma Piera, i fratelli Fabio e Cristina, la cognata Emanuela, il cognato Giovanni.

Daniele Tentori – “Un pensiero per Tiziana”

Penso profondamente…

e mi riconosco indifeso,

nella semplice fragilità della vita

Un calice delicato di puro cristallo

luccicante e radioso di forti speranze

Goccia dopo goccia

Giorno dopo giorno

è il nostro piccolo tempo.

Un cammino ritagliato

sulle tracce di tanti ricordi

e coronato da preziosi

e profondi sentimenti.

E’ un grande coro

di mille e mille voci

che ora ti chiama…

di chi ha ricevuto

le tue dolci sensibilità,

che ti ha conosciuta

apprezzata e amata.

Qui per confermare e scolpire

per sempre un pensiero riconoscente

ricamato da tanto affetto

stretto e celebrato

in un generoso

e immenso abbraccio

Ciao Tiziana