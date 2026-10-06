Calolzio, incendio di un capanno agricolo: Vigili del Fuoco in azione

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L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di oggi, martedì

CALOLZIOCORTE – I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una squadra in via Mandamentale a Sala per spegnere le fiamme divampate all’interno di un capanno agricolo.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 6 ottobre.

Fortunatamente la situazione è stata subito sotto controllo e il fuoco è stato presto circoscritto e poi spento.

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