Calolzio, incendio di un capanno agricolo: Vigili del Fuoco in azione

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di oggi, martedì
CALOLZIOCORTE – I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una squadra in via Mandamentale a Sala per spegnere le fiamme divampate all’interno di un capanno agricolo.
L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 6 ottobre.
Fortunatamente la situazione è stata subito sotto controllo e il fuoco è stato presto circoscritto e poi spento.
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