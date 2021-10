Scontro tra un’auto e un motorino all’altezza del benzinaio

La giovane è stata trasportata all’ospedale in codice giallo

CALOLZIOCORTE – Soccorsi in azione intorno alle 13.30 di oggi, martedì 19 ottobre, per un incidente tra un’auto e un motorino all’incrocio tra corso Europa e via Cesare Battisti a Calolziocorte, all’altezza del distributore di benzina.

Fortunatamente non dovrebbe trattarsi di un grave incidente, sul posto è giunta l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte che ha prestato le cure del caso alla ragazza di 16 anni che viaggiava a bordo dello scooter. La giovane, che non sarebbe in pericolo di vita, è stata soccorsa in codice giallo (mediamente critico) e trasportata all’ospedale.