Calolzio. Incidente in Corso Alighieri, un ferito e lunghe code

L’incidente si è verificato intorno alle 7.30

Un 17enne in Ospedale in codice giallo

CALOLZIO – La giornata è iniziata con lunghe code a Calolzio, a causa di un incidente che si è verificato questa mattina verso le 7.30 in Corso Dante Alighieri, al confine con Vercurago.

Coinvolti due mezzi, un’auto e una moto, che per motivi da chiarire si sono scontrati.

Ad avere la peggio un giovane di 17 anni, trasportato in Ospedale in codice giallo per le cure del caso da un’ambulanza della Croce San Nicolò, intervenuta sul posto insieme alle forze dell’ordine.

Inevitabili le conseguenze sulla viabilità con lunghe code per consentire le operaz