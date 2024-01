Calolzio. Incidente in via Mandamentale, 19enne trasportato in ospedale

Intorno alle 23 di ieri, mercoledì, un’auto è uscita di strada

Nella mattinata di oggi, giovedì, scontro auto-moto in via Bergamo

CALOLZIOCORTE – Paura nella tarda serata di ieri, mercoledì 3 gennaio, per un brutto incidente in via Mandamentale, la strada che da Calolziocorte sale verso Torre de’ Busi. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 23, quando un’auto è uscita di strada.

Sul posto si sono precipitate l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte insieme all’automedica da Lecco. Soccorso un ragazzo di 19 anni che, nonostante ciò che si era temuto all’inizio, non sarebbe in pericolo di vita ma è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Nella mattinata di oggi, 4 gennaio, nuovo intervento dei Volontari del Soccorso in via Bergamo a Calolziocorte (frazione Sala). Intorno alle 6.30, infatti, si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto. Un giovane di 24 anni è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).