Calolzio. Incidente sulla Lecco-Bergamo, code in entrambe le direzioni

Scontro auto-moto, un 16enne sarebbe rimasto ferito in maniera lieve

Sul posto un’ambulanza dei Volontari dei Soccorsi di Calolziocorte

CALOLZIOCORTE – Incidente a Calolziocorte, lungo la Lecco-Bergamo, nella mattinata di oggi, giovedì 16 ottobre. I soccorsi sono intervenuti poco prima delle 8 in corso Dante, quasi al confine con Vercurago, per uno scontro tra un’auto e una moto. Coinvolto un giovane di 16 anni. Sul posto un’ambulanza dei Volontari dei Soccorsi di Calolziocorte e le forze dell’ordine. L’incidente sta creando disagi alla circolazione stradale con code in entrambe le direzioni.