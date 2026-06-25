Calolzio. Infortunio sul lavoro in un cantiere di via F.lli Calvi, lavoratore portato in ospedale

L’uomo sarebbe caduto da un’altezza di circa sei metri

Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita

CALOLZIOCORTE – Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 giugno, in un cantiere di via Fratelli Calvi a Calolziocorte. I soccorritori sono intervenuti intorno alle ore 15, in codice rosso (massima gravità), per un lavoratore che sarebbe caduto da un’altezza di circa sei metri.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza del Soccorso Cisanese e l’automedica, insieme ai Vigili del Fuoco. Il lavoratore, di origini straniere e residente nell’erbese, non sarebbe in pericolo di vita ma è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico) con vari traumi.

Alla base dell’incidente potrebbe esserci il cedimento di un controsoffitto, ma spetterà alle forze dell’ordine e ai tecnici di Ats Brianza ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.