Calolzio. Ladri alla scuola del Pascolo, rubati proiettori e computer

Si tratta dell’ennesimo furto ai danni della scuola Mondo Giusto

Vertice amministrazione-scuola: “Le lezioni non si fermeranno. Intanto istalleremo dei sistemi dissuasori”

CALOLZIOCORTE – Dopo tutti gli sforzi estivi per dotare le aule scolastiche di Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e renderle idonee per svolgere la didattica in presenza, il plesso scolastico di Pascolo ha subito nei giorni/notti scorsi il furto dei proiettori, dei computer ed altro materiale.

A renderlo noto è stata la stessa amministrazione comunale che proprio ieri, martedì 5 gennaio, ha effettuato un incontro dove erano presenti il vicesindaco Aldo Valsecchi e l’assessore Dario Gandolfi, l’istituto comprensivo nelle figure del presidente del consiglio Luca Bonacina, della vice preside Anna Bruna Frigerio, della responsabile di plesso Roberta Graziani e dei genitori rappresentanti della scuola primaria del Pascolo Angelo Francesco Radaelli e Rita Cutrona.

“E’ grande il disappunto per l’ennesimo furto operato presso la scuola primaria del Pascolo, un atto vergognoso e ignobile verso la collettività e le giovani generazioni – hanno fatto sapere -. Vogliamo però rassicurare l’utenza e la popolazione tutta dichiarando che comunque la scuola non si fermerà nonostante il danno subito perché chi opera nella scuola è in grado di garantire con serietà e professionalità la crescita culturale e sociale degli alunni con qualunque mezzo a loro disposizione”.

L’amministrazione garantirà la sanificazioni dei locali prima delle lezioni il prossimo 7 gennaio, inoltre si farà carico di installare temporaneamente sistemi dissuasori provvisori in attesa dell’esito della gara di un bando per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza in tutto il paese che permetterà sia l’identificazione delle targhe dei mezzi sia il riconoscimento facciale. L’istituto si farà carico di trovare le modalità e i fondi per la fornitura delle dotazioni sottratte.

Inutile dire che c’è molta amarezza per quanto accaduto visto che si tratta dell’ennesimo furto in pochi mesi ai danni della scuola Mondo Giusto del Pascolo.