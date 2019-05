Bambina di 3 anni accusa sintomi di malore alla scuola dell’infanzia

Interviene anche l’elicottero del 118

CALOLZIO – Per velocizzare il trasporto in ospedale è stato fatto intervenire anche l’elisoccorso, lunedì mattina a Calolzio, in soccorso ad una bimba di 3 anni.



La piccola, che si trovava presso la scuola dell’infanzia di una frazione del paese, avrebbe accusato un lieve malore e il personale della scuola ha allertato il 112 e i genitori della giovanissima.

Sul posto è accorsa l’ambulanza dei Volontari del Soccorso per le prime cure mentre, in un vicino prato, è atterrato l’elicottero decollato da Bergamo.



La bimba è stata accompagnata in ambulanza verso l’elisoccorso che l’ha trasferita all’ospedale di Lecco. Le sue condizioni non preoccuperebbero.