Il primo cittadino trasportato in ospedale in via precauzionale

Seduta sospesa per alcuni minuti, poi il vice sindaco ha portato a termine il consiglio

CALOLZIOCORTE – Attimi di concitazione durante il consiglio comunale di oggi, martedì 29 dicembre, a Calolziocorte. Durante la discussione del quarto punto all’ordine del giorno il sindaco Marco Ghezzi ha accusato un lieve malore che lo ha costretto a sospendere per qualche minuto la seduta.

Il primo cittadino si trovava nel suo ufficio nel palazzo comunale, in piazza Vittorio Veneto, insieme ad altri consiglieri, e stava guidando la seduta on-line. Aveva appena concluso una precisazione su una questione delicata che vede coinvolto un dipendente comunale quando ha detto di non sentirsi bene e ha chiesto una breve pausa.

La seduta è stata sospesa per alcuni minuti poi il vice sindaco Aldo Valsecchi ha tranquillizzato l’assemblea riferendo di un lieve malore, spiegando altresì che, per precauzione, erano stati allertati i sanitari. Sul posto è giunta l’ambulanza e, sempre in via precauzionale, il primo cittadino è stato trasportato all’ospedale.

Mancando due soli punti all’ordine del giorno, il vicesindaco ha portato il consiglio comunale a conclusione. Da parte di tutti sono andati gli auguri al sindaco.