Calolzio. Lite in famiglia, intervento dei soccorsi nella notte

L’allarme poco prima delle ore 5 in frazione Sala
Un 25enne sarebbe rimasto ferito in maniera lieve a una mano
CALOLZIOCORTE – Intervento dei soccorsi all’alba di oggi, martedì 26 agosto, a Calolziocorte, in frazione Sala, per una lite in famiglia. L’allarme è scattato poco prima delle ore 5, un ragazzo di 25 anni sarebbe rimasto ferito in maniera lieve a una mano.
Sul posto un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, l’automedica da Lecco e i Carabinieri. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).