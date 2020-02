Calolzio, malore a scuola, soccorsa bimba di 6 anni

L’allarme intorno alle 10.15 per una bimba colpita da malore

Sul posto i Volontari del Soccorso di Calolzio che hanno trasportato la bambina in ospedale a Lecco in codice rosso

CALOLZIOCORTE – Intervento dei soccorsi venerdì mattina in via De Amicis presso la scuola primaria Mondo Giusto del Pascolo, frazione di Calolziocorte, per una bimba di 6 anni colpita da malore.

L’allarme è scattato poco dopo le 10: immediato l’intervento dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, la cui sede si trova a pochi metri dalla scuola. La bimba è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice rosso.