Calolzio. Malore fatale in frazione Sala, morto un uomo di 60 anni

L’allarme è scattato intorno alle ore 17.30 di ieri, domenica

Infarto nel cortile di casa, per il 60enne purtroppo non c’è stato nulla da fare

CALOLZIOCORTE – Dramma a Calolziocorte nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 14 dicembre. L’allarme è scattato intorno alle ore 17.30 per un uomo che avrebbe accusato un grave malore proprio davanti a casa, in frazione Sala, a Calolziocorte.

Sul posto sono giunte immediatamente l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio e l’automedica da Lecco che hanno subito avviato le manovre di rianimazione. L’uomo, 60 anni, si trovava nel cortile di casa quando avrebbe avuto un infarto. I soccorsi hanno operato per oltre un’ora ma per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.