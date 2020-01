Calolzio. Malore sul lavoro in stazione, operaio trasportato all’ospedale

Malore nella notte per un lavoratore impegnato in stazione

L’allarme intorno alle 4 di mattina, 60enne trasportato all’ospedale

CALOLZIOCORTE – Soccorsi in azione durante la notte scorsa, tra giovedì e venerdì, in stazione a Calolziocorte. Stando a quanto appreso un lavoratore di 60 anni, impegnato in alcuni lavori notturni lungo la linea ferroviaria nella stazione di Calolziocorte, avrebbe accusato un malore.

L’allarme è scattato intorno alle 4 del mattino, l’uomo è stato subito raggiunto da un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e dall’automedica. Le condizioni del 60enne, purtroppo, si sono rivelate più gravi di quanto si sia pensato in un primo momento ed è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice rosso (molto critico). Allertati anche i Vigili del Fuoco di Lecco e i Carabinieri.