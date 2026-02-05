Calolzio. Moto contro un’auto, incidente in via Mandamentale

Soccorso un giovane di 16 anni che non sarebbe in gravi condizioni

Sul posto è intervenuta l’ambulanza dei Volontari del Soccorso

CALOLZIOCORTE – Incidente in via Mandamentale a Calolziocorte nella mattinata di oggi, giovedì 5 febbraio. Un ragazzino di 16 anni stava scendendo in sella alla sua moto da Monte Marenzo verso Calolziocorte quando l’auto che aveva davanti ha frenato di colpo e il giovane non è riuscito a fermarsi, tamponandola in modo abbastanza violento.

I soccorsi sono stati allertati pochi minuti prima delle ore 8, sul posto è intervenuta l’ambulanza dei Volontari del Soccorso. Fortunatamente il giovane non sarebbe rimasto ferito in modo grave, ma è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).