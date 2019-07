Calolzio. Non ce l’ha fatta il giovane soccorso nelle acque dell’Adda

Disperso nel fiume dopo un tuffo, rinvenuto in gravi condizioni, si è spento in ospedale a Lecco

Il ragazzo aveva solo 18 anni. Dramma sull’Adda a Calolzio

CALOLZIO – I soccorritori erano riusciti a strapparlo alle acque del fiume, riportandolo a riva e per e tentare di rianimarlo, poi la disperata corsa in ambulanza all’ospedale di Lecco dove, purtroppo, in serata ne è dichiarata la morte: Cazacu Nicolae Dorin, giovane di origine rumena, non ce l’ha fatta.

La sua vita si è conclusa quando mancavano solo pochi giorni al suo 19esimo compleanno. Fatale gli è stato un bagno nell’Adda, in quello che avrebbe dovuto essere un pomeriggio di divertimento insieme ad un’amica. (L’ARTICOLO PRECEDENTE)

Il ragazzo, giunto dalla Francia dove risiede, da mercoledì era ospite della famiglia di lei, suoi connazionali, abitanti nella frazione Sala. Insieme i due giovani avevano deciso di trascorrere qualche ora in riva al fiume, alla spiaggetta situata non lontano dal Ponte Cesare Cantù, accessibile da via alla Stanga.

Il tuffo poi il dramma

Il 18enne, insieme alla ragazza, aveva deciso di fare un bagno ma la corrente troppo forte gli avrebbe impedito di tornare verso la riva. L’amica che era con lui, accorgendosi del dramma che stava accadendo, avrebbe gridato attirando l’attenzione di altri bagnanti.

Subito sono stati avvisati i soccorsi e i pompieri si sono mobilitati con squadre Saf e moto d’acqua, mentre in cielo si è levato l’elicottero ‘Drago’ dei Vigili del Fuoco. E’ stato proprio l’equipaggio di quest’ultimo ad individuare il corpo del giovane, riportato poi a riva e sottoposto ad una lunghissima manovra di rianimazione per cercare di far riprendere il battito del suo cuore.

I sanitari hanno anche collocato sul petto del ragazzo un macchinario ‘autopulse’ che ha proseguito in automatico il massaggio cardiaco mentre l’ambulanza trasferiva il 18enne verso l’ospedale. Purtroppo, nonostante l’impegno dei soccorritori, il ragazzo non è sopravvissuto.