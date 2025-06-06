Calolzio. Paura per un bimbo investito in via Cavour

L’incidente intorno alle 19

Fortunatamente nessuna grave conseguenza per il piccolo

CALOLZIO – Attimi di apprensione venerdì sera intorno alle 19 in via Cavour, all’altezza dell’oratorio del Pascolo a Calolzio, per un incidente stradale. Coinvolto un bimbo di 6 anni urtato da un’auto proprio fuori dall’oratorio.

In posto si sono portati i soccorsi allertati in codice giallo: presenti un’ambulanza del soccorso cisanese e l’automedica. Fortunatamente per il piccolo nessuna grave conseguenza: è stato trasportato in ospedale in codice verde per le cure del caso.