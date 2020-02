Calolzio, pedone investito sulle strisce in corso Dante

Soccorso un 75enne in corso Dante a Calolzio, investito da un’auto

Il guidatore accecato dal sole, non avrebbe notato il pedone. Un camion urta e rompe lo specchietto dell’automedica

CALOLZIO – Fortunatamente non avrebbe riportato traumi gravi il 75enne investito da una vettura lunedì mattina mentre attraversava la strada a Calolziocorte.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 in Corso Dante, sulle strisce pedonali in prossimità del negozio Legler.

Secondo quanto raccolto sul posto, sembra che il guidatore dell’auto, una Renault Scenic, non abbia notato il pedone a causa della luce del sole, abbagliante in quel momento per quanti si spostavano in direzione Bergamo.

Gli uomini del 118 hanno soccorso il pedone, rimasto a terra dopo l’urto con il veicolo. L’ambulanza della Croce Rossa lo ha trasportato all’ospedale in codice verde. La Polizia Locale ha gestito il traffico evitando che l’incidente provocasse disagi alla viabilità.

Un secondo “incidente”

Nel corso delle operazioni di soccorso, inoltre, un camion ha urtato e rotto lo specchietto dell’automedica del 118, facendolo finire a terra.