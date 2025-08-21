Calolzio piange Bruno Bonanomi, alpino e colonna del Gec Genepì

Amante della montagna, esperto sciatore, è morto all’età di 80 anni

I funerali venerdì 22 agosto alle ore 15 nella chiesa arcipresbiterale di Calolziocorte

CALOLZIOCORTE – E’ grande il dolore a Calolziocorte per la morte di Bruno Bonanomi, un volto molto noto in città, soprattutto nell’ambito della montagna. La sua passione per le cime lo ha portato a dedicarsi anima e corpo al Gruppo Escursionisti Calolziesi Genepì di cui è stato presidente per tanti anni, ma ha rivestito anche altri ruoli.

Un legame indissolubile con l’associazione escursionistica, nel suo cuore un posto speciale l’aveva il baitello costruito sopra il paese di Carenno nell’ormai lontano 1975. Una “vecchia e malandata cascina” che è stata ristrutturata con gli sforzi di tutti i soci e che Bruno Bonanomi ha contribuito nel tempo a rendere un lungo accogliente nonché un punto di riferimento e di amicizia per tante persone.

Amante della montagna, esperto sciatore, 80 anni, era iscritto anche al Gruppo Alpini “Pippo Milesi” di Calolziocorte che non ha mancato di dedicargli un pensiero ricordando una frase della canzone “Signore delle Cime”: “L’Alpino e nostro associato Bruno Bonanomi è andato avanti. Ai familiari le più sentite condoglianze da parte del gruppo”.

Bruno Bonanomi si trova presso la “Casa Madonna della Fiducia” e giungerà in chiesa venerdì alle ore 14.30 per il S. Rosario. I funerali saranno celebrati venerdì 22 agosto alle ore 15 nella chiesa arcipresbiterale di Calolziocorte.