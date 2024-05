Calolzio piange don Marco Bottazzoli storico parroco di Sopracornola

Si è spento all’età di 93 anni dopo 70 anni di sacerdozio

I funerali sabato 18 maggio alle ore 10 nella chiesa di Carenno

CALOLZIOCORTE – E’ grande il dolore a Calolziocorte per la morte di don Marco Bottazzoli, storico parroco della frazione Sopracornola dal 1963 al 1986 e collaboratore pastorale di Lorentino dal 1986 al 2021. Aveva 93 anni e risiedeva a Calolziocorte dove, nel 2019, aveva festeggiato il 65° anniversario di sacerdozio.

Nato a Martinengo (BG) il 1° ottobre 1930, fu ordinato sacerdote il 1° agosto 1954 a Clusone (BG). Don Marco Bottazzoli è stato collaboratore parrocchiale a S. Giovanni nei Boschi dal 1954 al 1961, a Villasola dal 1961 al 1963. È stato successivamente Parroco a Sopracornola dal 1963 al 1986 e collaboratore pastorale di Lorentino dal 1986 al 2021.

Don Marco si trova presso l’abitazione di Calolziocorte in via San Carlo, 1, giungerà in chiesa sabato alle ore 9.30 per il S. Rosario. I funerali si svolgeranno sabato 18 maggio alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Carenno; quindi proseguiranno per il cimitero di Sopracornola.