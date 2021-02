Calolzio piange Gianni Cavazzoni: “Alpino sempre disposto a spendersi per gli altri”

E’ mancato ieri, sabato 27 febbraio, a 74 anni

Era un alpino e una colonna portante nell’organizzazione della tradizionale sfilata dell’Epifania

CALOLZIOCORTE – Gianni Cavazzoni era molto conosciuto a Calolzio: “Era sempre disposto a spendersi per tenere vivo il comune – dice Valentino Mainetti, alpino e volontario dell’oratorio -, organizzava di tutto e non si tirava mai indietro. Mi dispiace molto, era sempre gentile e corretto”.

In tanti in paese ricordano ancora i genitori di Gianni Cavazzoni che gestivano in centro l’albergo Orologio. Il 74enne, dopo il matrimonio con Lorenza Angeli, aveva iniziato a lavorare nel mondo degli abiti da sposa e curare i vestiti, riproduzioni d’epoca, della tradizionale sfilata dell’Epifania fra le vie del paese.

Il 74enne lascia la moglie, le figlie Clara e Mariavittoria, i nipoti Gioele ed Edoardo. I funerali si svolgeranno martedì 2 marzo alle 15 nella chiesa Arcipresbiterale di Calolzio.