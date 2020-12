Calolzio piange la morte di Vincenzo Palastro: volontario e sportivo dal cuore grande

Classe 1955, proprio ieri aveva compiuto 66 anni

I Volontari del Soccorso: “Sei stato un grande uomo”

La Polisportiva Foppenico: “Fantastico collaboratore e amico speciale”

CALOLZIOCORTE – Lutto nel mondo del volontariato e dello sport calolziesi per la scomparsa di Vincenzo Palastro.

Classe 1955, avevo compiuto proprio ieri 66 anni. Malato da qualche mese era stato ricoverato all’ospedale di Lecco dove è spirato nella giornata di oggi.

Un uomo dal cuore grande Vincenzo Palastro da tanti anni volontario nel Soccorso di Calolzio dove aveva ricoperto anche il ruolo di capo squadra. Ma il suo impegno per la comunità calolziese andava oltre. Era lui, ormai da diverso tempo, il San Giuseppe nel tradizionale corteo natalizio e ancora, da appassionato di calcio qual era, era una colonna della Polisportiva Foppenico.

Sposato con tre figli, Vicenzo Palastro da qualche anno era in pensione dopo aver lavorato presso una ditta di Olginate riuscendo così a dedicare ancor più tempo agli altri, ai suo ragazzi del Foppenico e alla vita della comunità calolziese.

“Caro Pal – scrivono i volontari del Soccorso di Calolzio sulla pagina Facebook – Non sai quanto sia difficile realizzare che non ci sei più, che non potremo vedere il tuo sorriso e sentire la tua voce risuonare per la sede. Sei stato un grande uomo, un grande volontario, hai messo il cuore in ogni turno, in ogni singolo momento in cui eri in questa sede. Ci hai insegnato tanto, ci hai sempre dato un esempio straordinario. Eri gioia pura, un uomo dal cuore grande con un sorriso e una parola di sostegno sempre pronta per tutti. Eri sempre presente, ti sei impegnato tanto. Hai messo sempre il tuo cuore grande e pieno di amore.

Sarai un angelo straordinario e che lassù continuerai a darci la forza di non mollare e di essere sempre degli ottimi soccorritori come lo eri tu e il tuo sorriso e il tuo ricordo lo porteremo sempre nel cuore. Buon viaggio Pal, ti vogliamo bene ci manchi”.

Cordoglio anche da parte della Polisportiva Foppenico: “Sei stato un fantastico collaboratore e un amico speciale. Con il tuo massimo impegno non ci hai mai fatto mancare niente e hai contribuito tantissimo alla costante crescita della nostra realtà. Oggi il nostro cuore piange, ma non potremo non ricordarti con un enorme sorriso. Ciao ‘Vince’, Grazie!”.

L’intera comunità di Calolzio oggi perde una persona speciale, una di quelle rare persone ben volute da tutti.