Laura Paolo Cattaneo si è spenta all’età di 66 anni

Era volontaria all’oratorio di Calolzio. Oggi alle 15 i funerali

CALOLZIO – Lutto a Calolzio per la scomparsa di Laura Paola Cattaneo, 66 anni. Per tanti anni è stata commessa al negozio Legler. Storica volontaria dell’oratorio, era conosciutissima in città. Laura si è spenta all’Ospedale Manzoni di Lecco dov’era ricoverata a causa della malattia.

L’impegno in oratorio

Tanti e ricchi d’affetto i ricordi e i messaggi di cordoglio in queste ore: “Ciao Laura, sei stata tra le prime persone che ho conosciuto qui a Calolzio – le parole di Don Matteo Bartoli, coadiutore dell’oratorio – grazie per il tuo impegno in parrocchia, in oratorio, con i ragazzi nelle vacanze estive! Il tuo ricordo rimarrà vivo in noi, il tuo desiderio di parlare sempre, di relazionarti, la battuta facile, la tua praticità, il tuo lavoro instancabile e spesso umile, la tua famiglia che tanto amavi. Oggi ti saluteremo nella preghiera”.

“Era sempre sorridente e disponibile – ricordano i volontari con cui ha lavorato fianco a fianco per tanto tempo -. Era sempre in prima fila, in cucina, in occasione della festa dell’oratorio e non si tirava mai indietro nemmeno durante le vacanze estive quando, in montagna, seguiva e cucinava per tutti i bambini e i ragazzi dell’oratorio. Dopo la recente scomparsa di Monica, perdiamo un’altra persona molto importante per tutto il gruppo e per l’oratorio. Sentiremo molto la sua mancanza”.

Oggi i funerali

Paola lascia il marito Tiziano e i figli Diego, Frida, Lara e Paolo. La camera ardente è allestita presso l’abitazione di via Grandi 1 mentre i funerali saranno celebrati alle ore 15 nella Chiesa Arcipresbiterale.