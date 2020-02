Calolzio piange Maria Luisa Spreafico Fumagalli scomparsa all’età di 74 anni

Moglie di Augusto Teli, ha dedicato la vita alla famiglia

I funerali saranno celebrati mercoledì 12 febbraio a Calolziocorte

CALOLZIOCORTE – E’ scomparsa all’età di 74 anni Maria Luisa Spreafico Fumagalli. Molto conosciuta a Calolziocorte dove ha trascorso tutta la sua vita, è morta al termine di una lunga malattia. Nata a Lecco nel maggio 1945, è rimasta orfana in tenere età. Quindi si è trasferita a Calolziocorte, in via Don Carlo Rosa, con la famiglia adottiva.

L’11 maggio 1966 il matrimonio con Augusto Teli, figura di spicco della pallacanestro lecchese e sindaco di Garlate all’inizio degli anni Novanta, anche lui scomparso a causa di una malattia nel luglio 2019. “La mamma è cresciuta a Calolziocorte con la mamma adottiva Rosa Bonfanti, la sarta del paese – raccontano i figli -. Ha trascorso tutta la sua vita in via Don Carlo Rosa e, dopo il matrimonio, ha dedicato tutta la sua vita al marito e ai figli. Era molto attaccata alla famiglia e, in particolare, era molto affezionata ai suoi nipoti”.

I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 12 febbraio, alle ore 15 nella chiesa arcipresbiterale di Calolziocorte. Maria Luisa Spreafico Fumagalli lascia i figli Marco e Alberto con le nuore, e gli affezionatissimi nipoti.