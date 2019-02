Mamma di due bimbe, Monica Comi è scomparsa a soli 48 anni a causa di una malattia

I volontari dell’oratorio: “Una ragazza brillante e solare. Le piaceva stare in compagnia”

CALOLZIOCORTE – Un’intera comunità in lutto per la scomparsa di Monica Comi, giovane mamma di Calolziocorte.

Il suo cuore si è fermato nella notte tra lunedì e martedì scorsi al termine di una malattia.

Non c’è l’ha fatta Monica Comi, mamma di due bambine, scomparsa prematuramente a soli 48 anni. Sposata con Biagio Lax, era molto conosciuta a Calolziocorte specialmente nell’ambiente dell’oratorio dove faceva la volontaria.

“Era una ragazza brillante e solare. Le piaceva molto stare in compagnia – ricordano gli altri volontari -. Si impegnava per l’oratorio: svolgeva i turni al bar e aiutava in cucina in occasione delle feste, oltre a dare una mano nell’organizzazione delle varie attività. Proprio sabato scorso ha svolto il servizio al bar. La notizia della sua morte, ieri, è stata un fulmine a ciel sereno che ci ha lasciati tutti attoniti. Ci mancherà molto”.

Proprio quella malattia che sembrava averle dato un po’ di tregua, l’altra sera l’ha strappata dall’affetto della sua famiglia e delle tante persone che la conoscevano.

I funerali saranno celebrati domani, giovedì 21 febbraio, alle ore 15 nella chiesa arcipresbiterale. La famiglia ha chiesto, per chi lo volesse, eventuali offerte all’istituto nazionale dei tumori.

Monica Comi lascia il marito Biagio, le figlie Aurora e Nicole, la mamma Vilma, catechista a Calolziocorte, e le sorelle Serena e Lara.