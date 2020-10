Calolzio piange Oscar Salaroli, ex presidente di Ausm e interprete della politica locale

Membro del PD calolziese fin dalla prima ora, è morto all’età di 77 anni

“Uomo attento e acuto, Oscar ha sempre dato il suo supporto alla città”

CALOLZIOCORTE – Chi l’ha conosciuto lo descrive come una persona sempre molto attenta alle vicende politiche della sua Calolziocorte, sempre pronto a dare un consiglio e un aiuto. Oscar Salaroli, 77 anni, è morto nelle scorse ore a causa di una malattia. Era una figura molto conosciuta per via della sua attività di assicuratore e prima ancora per la sua concessionaria di auto.

Calolziese doc, ha sempre dato il suo contributo alla città, impegnato politicamente fin dai tempi del Partito Socialdemocratico, successivamente è entrato nelle file del Partito Democratico. Anche se ultimamente il suo impegno era un po’ venuto meno è sempre stato un fine osservatore: “E’ stato tra i fondatori della sezione di Calolzio del Partito Democratico e coordinatore della zona calolziese – ricorda l’ex sindaco Cesare Valsecchi -. Non ha mai fatto mancare il suo contributo partecipando alla vita politica di Calolzio: anche in occasione della mia candidatura e successiva elezione a sindaco, ha lavorato per la costruzione del gruppo. Era un uomo acuto e attento, si poteva sempre contare sul suo appoggio e sui suoi preziosi consigli. E’ una grave perdita per il PD ma soprattutto per Calolzio”.

Oscar Salaroli era il maggiore di tre fratelli: “Siamo sempre stati una famiglia unita – ricorda il fratello Gianfranco -. Io, Oscar e Walter, l’altro fratello, abbiamo sempre vissuto assieme e siamo sempre stati uniti da un forte legame. Come in tutte le famiglie quando c’era un problema ci si aiutava e insieme si trovava la soluzione”.

Oscar Salaroli è stato anche presidente di Ausm, l’azienda unica dei servizi municipalizzati della città di Calolziocorte, dal 1980 al 1985. Calolziocorte perde un uomo che, a detta di tutti, ha dato un grande contributo alla crescita della città.

Oscar Salaroli lascia la moglie Adriana, i figli Raffaella, Andrea e Nicoletta, e cinque affezionatissimi nipoti. I funerali, a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia, verranno celebrati in forma privata.