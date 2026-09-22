Calolzio piange Roberto Butti, gran lavoratore e imprenditore dal cuore grande

Conosciuto e apprezzato da tutti sul territorio, è morto all’età di 72 anni

“Era uno di quegli imprenditori di una volta, per lui una stretta di mano valeva più di mille parole”

CALOLZIOCORTE – Una morte improvvisa che ha lasciato tutta la città senza parole. Calolziocorte piange Roberto Butti, noto imprenditore, morto nel pomeriggio di ieri, lunedì 21 settembre, nella sua azienda a causa di un incidente. Roberto Butti aveva 72 anni ed era lo storico titolare dell’azienda E.V.B. situata in via Cantelli in frazione Sala.

L’azienda è specializzata nella lavorazione dei metalli e nella produzione di componenti metallici per l’edilizia, sul territorio è leader per quanto riguarda la carpenteria metallica, oltre a operare diversi tipi di lavorazione, dalla sabbiatura, alla verniciatura e all’ossitaglio. Butti era un imprenditore conosciuto e molto apprezzato da tutti sul territorio. L’azienda era stata fondata nel 1960 dal padre Vincenzo accanto alla chiesa vecchia di Sala dopo essersi trasferitosi a Calolzio da Valmadrera, poi l’impresa era cresciuta proprio con Roberto, aiutato dal fratello Sergio.

Oggi, invece, Roberto Butti, che è rimasto sempre legato all’azienda, affiancava il figlio. Sono tanti i ricordi che si susseguono in queste ore di dolore. In città e ancor più nel mondo imprenditoriale è ricordato da tutti come un gran lavoratore e un uomo dal cuore buono che, se poteva aiutare qualcuno, non si tirava mai indietro.

“Ci sono uomini per i quali una stretta di mano vale più di mille parole – ha ricordato Marco Bonaiti, consigliere comunale che, come tanti a Calolzio e dintorni, conosceva Butti per questioni lavorative -. Uomini di una volta, fatti di lavoro, sacrifici e parola data. Con ancora tanta fame, tanti progetti e tanti sogni da realizzare e questi sogni glieli potevi leggere negli occhi. Ciao Roberto”.