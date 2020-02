Calolzio. Pianta si abbatte sulla strada del Lavello a causa del vento

Danni per il forte vento, pianta cade sulla strada al Lavello

Uno dei pini di viale De Gasperi si è abbattuto sulla strada

CALOLZIOCORTE – A causa del forte vento di queste ultime ore una pianta si è abbattuta in via De Gasperi, sul lungolago del Lavello, a Calolziocorte. Si tratta di uno dei pini posizionati a lato della strada che, cadendo, ha completamente invaso la carreggiata. Fortunatamente non ci sarebbero feriti. La circolazione stradale è stata sospesa temporaneamente.

(Foto Facebook Sei di Calolzio se…)Sul posto si è subito portata l’assessore alla Protezione Civile Cristina Valsecchi, che ha fatto sapere: “La strada è stata riaperta, la circolazione è regolare, ringrazio i Vigili del Fuoco per l’intervento tempestivo che ha permesso di liberare la strada in breve”.

“E’ andata bene – ha commentato – per fortuna non ci sono stati feriti e la pianta ha solo sfiorato un’auto. Domani effettueremo un nuovo sopralluogo e provvederemo a fare una segnalazione ufficiale al Parco dell’Adda, visto che non si è trattato, purtroppo, di un episodio isolato” ha concluso.