Calolzio. Pino marittimo cade in via Vivaldi, fortunatamente nessun ferito

L’incidente nella serata di ieri, sabato

Sul posto Vigili del Fuoco e Protezione Civile

CALOLZIOCORTE – Fortunatamente non ha causato feriti il grosso pino marittimo che nella serata di ieri, sabato 6 novembre, è caduto in via Vivaldi a Calolziocorte. La pianta, di grandi dimensioni, cadendo ha lambito anche un’abitazione, ma anche in questo caso non avrebbe causato grossi danni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Lecco che, armati di motoseghe, hanno liberato la via situata nella parte alta di Calolziocorte. Gli uomini della Protezione Civile cittadina, invece, si sono occupati di gestire la viabilità durante le operazioni di sgombero.