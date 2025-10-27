Calolzio. Principio d’incendio nel vano motore di un furgone

Intervento dei Vigili del Fuoco del Fuoco nel pomeriggio di oggi, lunedì

E’ successo nel parcheggio del nuovo supermercato Aldi in frazione Sala

CALOLZIOCORTE – Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, lunedì, in frazione Sala di Calolziocorte. L’allarme è scattato per un principio di incendio che ha interessato un vecchio furgone nel parcheggio del supermercato Aldi, lungo corso Europa.

Sul posto un’autopompa e l’autobotte dei Vigili del Fuoco del comando di Lecco che hanno spento le fiamme che si erano sviluppate nella zona del motore. Fortunatamente l’incidente non avrebbe avuto gravi conseguenze.