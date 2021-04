Calolzio: scontro tra due auto all’incrocio del centro

E’ avvenuto intorno alle 13 di oggi, martedì

Mobilitati, insieme ai sanitari, anche i Vigili del Fuoco

CALOLZIOCORTE – Violento scontro tra due auto oggi, martedì, intorno alle 13 all’incrocio di Largo Garibaldi, in centro città.

La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto per i rilievi. Stando a quanto appreso, però, una vettura stava procedendo da Lecco verso Bergamo, mentre l’altra stava scendendo da piazza Vittorio Veneto. Sul posto, dalla centrale operativa di Areu, sono giunti anche i sanitari. Presenti anche i Vigili del Fuoco. Due gli automobilisti soccorsi, due uomini di 36 e 37 anni, quest’ultimo trasportato in ospedale con alcune contusioni, fortunatamente non gravi.