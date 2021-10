Un ciclista 25enne ferito dopo una rovinosa caduta a Lorentino di Calolzio

Recuperato da pompieri e soccorso alpino in un dirupo

CALOLZIO – I Vigili del Fuoco del Comando di Lecco, con una squadra SAF, sono intervenuti insieme al Soccorso Alpino intorno alle 15:30 di sabato pomeriggio per un ciclista 25enne caduto in un dirupo, in prossimità di via Sopracornola Vecchia, in frazione Lorentino.

Dopo averlo localizzato, il ferito è stato imbarellato, recuperato sulla sede stradale e affidato alle cure dei sanitari.