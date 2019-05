Omar Gabr, 17 anni, è scomparsa da casa lunedì

Le sue ricerche sono riprese questa mattina

CALOLZIO – Sono riprese di buon’ora questa mattina, mercoledì 8 maggio, le ricerche di Omar Gabr, il ragazzo di 17 anni residente a Montevecchia scomparso oramai da due giorni da casa.

Giornata di ricerche

Per tutta la giornata di ieri i soccorsi – Carabinieri, Vigili del Fuoco, volontari della Comunità Montana e della Protezione Civile – lo hanno cercato, invano: in serata le operazioni erano state sospese. Il giovane, studente del liceo delle scienze applicate all’Istituto Superiore Rota di Calolzio, era stato visto per l’ultima volta proprio in città, lunedì mattina intorno alle 8: era arrivato in treno da Montevecchia, per recarsi a scuola, ma in classe non è stato visto. Dopo aver provato invano a contattarlo al cellulare, la famiglia ha lanciato l’allarme: l’ultima localizzazione del telefono di Omar risulta proprio a Calolzio, nella zona collinare che dal Cornello porta a Rossino e più in su fino a Carenno. Vasta la mobilitazione di forze dell’ordine e soccorsi che nella giornata di martedì hanno allestito una centrale operativa per le ricerche di fronte alla Stazione ferroviaria di via Galli.

Cani molecolari

Sul posto ha operato anche l’unità cinofila con i cani molecolari: partiti dalla stazione le tracce hanno condotto l’animale verso Villa de’ Ponti e quindi verso il parco sull’Adda vicino alla Cartiera, nella zona del lungofiume.

Continuano le ricerche

Riprese di buon’ora questa mattina, le ricerche si concentreranno anche nei pressi dell’Adda: i cani molecolari pare infatti abbiano seguito una traccia lungo la passeggiata fino ad Olginate.