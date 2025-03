Calolzio, tamponamento a catena tra bus e due auto

L’incidente è avvenuto questo pomeriggio in via Mazzini

Cinque le persone coinvolte nel tamponamento a catena

CALOLZIO – Tamponamento a catena tra un pullman di linea e due auto: è successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì, in via Mazzini, dopo la rotonda del Pascolo. I mezzi viaggiavano in direzione del ponte di Olginate.

L’allarme è scattato una manciata di minuti prima delle 16 con l’invio sul posto, in codice giallo, di un’ambulanza della Croce San Nicolò e del Soccorso Bellanese.

Cinque le persone coinvolte nel sinistro: fortunatamente nessuna avrebbe riportato ferite molto gravi. Sul posto per i rilievi si sono portati gli agenti della Polizia locale.