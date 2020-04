Calolzio, traffico in aumento: “Restrizioni ancora in vigore, intensificheremo i controlli”

Il sistema di videosorveglianza mostra un aumento delle persone in giro

L’assessore Caremi: “Vi chiediamo di pazientare ancora e rispettare le restrizioni”

“Dalle verifiche fatte grazie all’ausilio del sistema di videosorveglianza e lettura targhe, si è notato che il traffico veicolare in questi ultimi giorni è aumentato sensibilmente”.

Più gente in giro a Calolziocorte, è stato l’assessore alla Polizia Locale Luca Caremi a segnalare la situazione: “Le restrizioni introdotte dal DPCM sono tuttora in vigore e si chiede pertanto di continuare a rispettarle, soprattutto in vista dei prossimi due week end – ha ricordato alla cittadinanza -. La Polizia Locale e le altre forze dell’ordine che pattugliano il territorio intensificheranno nei prossimi giorni i controlli per verificare che vengano rispettate le disposizioni in essere. Vi chiediamo di pazientare ancora e rispettare le restrizioni e le disposizioni per poter raggiungere insieme l’obbiettivo di un drastico calo dei contagi”.