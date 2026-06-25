Calolzio. Uomo punto dai calabroni, intervento dei soccorsi a Lorentino

Il 62enne è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico)

Sul posto sono intervenute l’automedica da Lecco e un’ambulanza della Croce Bianca di Merate

CALOLZIOCORTE – Intervento dei soccorsi nella tarda mattinata di oggi, giovedì 25 giugno, in frazione Lorentino a Calolziocorte. Un uomo di 62 anni, infatti, sarebbe stato punto sul volto dai calabroni in via Enrico Toti.

Sul posto sono intervenute l’automedica da Lecco e un’ambulanza della Croce Bianca di Merate. L’uomo, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico)