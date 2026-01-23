Calolziocorte, 18enne investito in via Mazzini

L’incidente è avvenuto intorno alle 18.15. Sul posto ambulanza e forze dell’ordine

Il giovane è stato trasportato all’ospedale in codice giallo

CALOLZIOCORTE – Un ragazzo di 18 anni è stato investito a Calolziocorte, lungo via Giuseppe Mazzini. L’episodio, per cause che non sono state rese note, ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

L’allarme è scattato intorno alle 18.15 di questa sera, venerdì. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza dei Volontari di Calolziocorte, mentre la gestione sanitaria dell’emergenza è stata coordinata dalla Soreu Laghi. Le condizioni del ragazzo hanno richiesto il trasporto in ospedale in codice giallo.

Per gli accertamenti e i rilievi di competenza sono stati allertati anche i Carabinieri del Comando di Lecco. L’intervento ha consentito di prestare le prime cure al giovane e di avviare le verifiche sull’accaduto.