Calolziocorte: aggredita da due donne in un bar

In ospedale una ragazza di 32 anni: sembrerebbe sia stata aggredita da altre due donne

Sul posto un’ambulanza e i carabinieri della Compagnia di Lecco, a cui toccherà il compito di ricostruire quanto avvenuto giovedì sera

CALOLZIOCORTE – Sembrerebbe esserci la gelosia dietro l’aggressione avvenuta ieri sera, giovedì, intorno alle 23 all’interno di un locale situato in Corso Dante. Le indagini sono ancora in corso e sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Lecco intervenuti sul posto dopo la chiamata della vittima dell’aggressione.

Ai militari la donna, di 32 anni, avrebbe raccontato di essere stata aggredita da due donne, di nazionalità sudamericana, per motivi legati alla gelosia.

Alcuni passanti avrebbero anche riferito di aver sentito delle grida e di aver poi notato una ragazza che perdeva sangue, sembrerebbe da un orecchio. Subito dopo sono state viste delle persone fuggire dall’uscita posteriore del bar, che oggi risulta chiuso al pubblico. Una ricostruzione su cui i militari della Compagnia di Lecco dovranno fare luce, ascoltando tutte le persone coinvolte.

Sul posto, per prestare soccorso alla donna ferita, si è precipitata un’ambulanza della Croce San Nicolò che ha trasportato la 32enne al Pronto Soccorso dell’ospedale Manzoni. Come dicevamo, le indagini sono ancora in corso: toccherà ai carabinieri quindi ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto ieri sera lungo il centralissimo Corso Dante.