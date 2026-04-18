Calolziocorte in lutto per Enrico Pozzoni, storico volto della comunità e della politica locale

Ex segretario della Lega Nord e presidente della Pro Loco, si è spento presso la RSA Madonna della Fiducia

CALOLZIO – C’è un silenzio particolare che cala quando scompare una persona che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per la propria comunità. È il silenzio che oggi avvolge Calolziocorte, nel giorno in cui la città saluta Enrico Pozzoni, venuto a mancare questa mattina presso la RSA Casa Madonna della Fiducia.

Una figura che per molti non è stata soltanto un protagonista della vita politica, ma una presenza quotidiana, concreta e familiare. Per anni segretario cittadino della Lega Nord, Pozzoni ha vissuto la politica come impegno costante, dedicando tempo, passione e un forte senso di appartenenza al territorio.

Il suo contributo, però, è andato ben oltre l’attività politica. Nel ruolo di presidente della Pro Loco, ha lavorato per mantenere vive tradizioni, momenti di aggregazione e quel senso di comunità che rende un paese qualcosa di più di un semplice luogo.

Significativo anche il suo impegno nelle istituzioni locali: alla guida della società partecipata comunale AUSM e come consigliere comunale, ha dimostrato serietà, responsabilità e attenzione concreta verso i cittadini.

Chi lo ha conosciuto ricorda soprattutto la persona: diretta, disponibile, profondamente legata al territorio e alla sua gente. Un uomo capace di ascoltare e di mettersi a disposizione, sempre con uno stile concreto e senza formalismi.

La sua scomparsa rappresenta non solo la perdita di un protagonista della vita pubblica, ma anche di un pezzo importante della storia recente della città, costruita giorno dopo giorno anche grazie al suo contributo.

La Lega Salvini Premier di Calolziocorte, attraverso il segretario cittadino Luca Caremi e il segretario provinciale Daniele Butti, ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia: un abbraccio sincero a tutti coloro che gli hanno voluto bene.