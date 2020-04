Calolziocorte, incendio al panificio Valsecchi: pompieri al lavoro

E’ successo questa sera, sabato, intorno alle 19

Sul posto i Vigili del Fuoco. Presente anche la Protezione civile

CALOLZIOCORTE – Incendio al panificio Valsecchi di via Montello. E’ successo intorno alle 19 di oggi, sabato 4 aprile quando, per cause ancora in via di accertamento, si sono sprigionate delle fiamme all’interno del locale.

Tantissimo il fumo che si è levato in cielo, richiamando subito l’attenzione dei residenti che hanno prontamente chiamato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco di Lecco, ora al lavoro per spegnere le fiamme. Sembrerebbe che fortunatamente il locale fosse vuoto. Presenti in loco anche i volontari della Protezione civile.