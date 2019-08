Calolziocorte, incidente in Corso Europa: quattro persone coinvolte

Incidente questa mattina, lunedì, poco dopo le 9 in Corso Europa a Calolzio

Quattro le persone coinvolte: lo scontro è avvenuto all’altezza dell’intersezione con via Vitalba

CALOLZIOCORTE – Due auto e una moto sono rimaste coinvolte nell’incidente avvenuto questa mattina, lunedì, in Corso Europa a Calolzio. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 9 all’altezza dell’intersezione con via Vitalba.

Ancora da stabilire l’esatta dinamica dell’incidente: i rilievi sono affidati alla Polizia locale di Calolzio. Sul posto si è subito portata, inizialmente in codice rosso, un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio.

Fortunatamente le condizioni di salute delle quattro persone coinvolte non sembrerebbero gravi. Il tratto di strada in cui è avvenuto lo scontro è stato chiuso al traffico per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza.