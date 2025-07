Calolziocorte, intervento dei VVF in via Galli

Provvidenziale l’intervento dei pompieri per arginare le fiamme ed evitare il peggio

CALOLZIOCORTE – Doppio intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di ieri, sabato, a Calolziocorte.

Il primo intervento è scattato poco prima delle 21 all’interno dello stabile abbandonato dell’ex Asl – “ex mutua” – dove una ragazza di 22 anni è rimasta gravemente ustionata (vedi articolo).

Più tardi, l’allarme è scattato nuovamente, stavolta in via Galli, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria. Le fiamme si sono sprigionate all’interno di un esercizio commerciale. Il negozio era chiuso al pubblico e dalle informazioni una persona che era al suo interno sarebbe rimasta lievemente intoccsicata.

I pompieri sono intervenuti con più squadre, mettendo in sicurezza l’area, ventilando i locali e isolando una bombola individuata all’esterno del negozio, per prevenire ulteriori rischi. Le indagini sono in corso: resta da chiarire con esattezza la dinamica dei fatti.