Calolziocorte. Ladri in via Tovo, rubate due collanine

Ladri in via Tovo: “Sono entrati in bagno e noi eravamo in salotto”

Rubate due collanine: “So che è difficilissimo, ma aiutateci a ritrovarle”

CALOLZIOCORTE – Ladri in un’abitazione di via Tovo, rubate due collanine. La vittima del furto ha lanciato un appello per cercare di ritrovarle: “Si tratta di un gioiello mio, un pezzo unico, e di uno Swarovski regalato a mia figlia in occasione della laurea – racconta la signora – Ovviamente, al di là del valore economico, quello che conta è il valore affettivo”.

Il furto è avvenuto nella serata del 19 giugno, tra le ore 20 e le 22. In casa erano presenti il marito e due figli della signora: “Non ci siamo accorti subito del furto. I ladri sono entrati mentre in casa c’era la mia famiglia – racconta -. Probabilmente hanno visto la finestra del bagno che mio figlio, dopo aver fatto la doccia, aveva lasciato aperta”.

I malviventi si sono arrampicati, sono entrati nel bagno, hanno preso gli oggetti che hanno trovato e sono usciti rapidamente. Una prima selezione della refurtiva l’hanno fatta mentre stavano scappando perché sparsa nel giardino i proprietari hanno ritrovato tutta la bigiotteria.

“Del furto ce ne siamo accorti solo il giorno dopo. La sera stessa infatti, complice un forte temporale, mio marito è andato in bagno per chiudere la finestra e ha notato il davanzale sporco ma ha pensato fosse causa del maltempo. Il giorno successivo, però, abbiamo notato che la facciata della casa era sporca e in giardino abbiamo ritrovato alcuni gioielli di bigiotteria di scarso valore”.

I ladri si sono tenuti solo le due collanine più preziose e che per la famiglia hanno un importante valore affettivo: “Una era un pezzo unico che mi era stato regalato tempo fa, l’altra è un regalo fatto a mia figlia per la laurea. So che è difficilissimo, ma se qualcuno dovesse vederle può contattare le forze dell’ordine”.

La famiglia ha sporto denuncia ai Carabinieri di Calolziocorte. A quanto pare, la loro, non sarebbe l’unica abitazione visitata dai ladri nella serata di mercoledì scorso. In zona, ovviamente, c’è un po’ di apprensione e tutti gli abitanti adesso sono allerta.