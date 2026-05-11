Camion esce di strada lungo la Lecco-Bergamo, lunghe code tra Calolzio e Cisano

Il mezzo pesante è finito nel fosso a lato della carreggiata

Fortunatamente non ci sarebbero feriti, solo conseguenze alla viabilità

MONTE MARENZO – Incidente lungo la Lecco-Bergamo intorno alle 8 di oggi, lunedì 11 maggio, alle porte di Calolziocorte. Un camion è uscito di strada mentre viaggiava verso Calolziocorte finendo nel fosso a lato della carreggiata in frazione Levata di Monte Marenzo.

Fortunatamente non ci sarebbero feriti ma solo disagi alla viabilità. Nella zona dell’incidente è stato infatti istituito il senso unico alternato e subito si sono formate lunghe code in entrambe le direzione. Ricordiamo che la strada è particolarmente trafficata per via della chiusura del Ponte di Brivio.