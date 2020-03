Carenno. Anche don Adriano positivo al coronavirus

Don Adriano era stato trasportato all’ospedale

“E’ risultato positivo e la sua situazione rimane grave”

CARENNO – Qualche giorno fa era stato trasportato all’ospedale di Lecco per sospetto contagio da coronavirus. Pochi minuti fa, attraverso i social, il parroco di Carenno monsignor Angelo Riva ha comunicato la notizia che anche don Adriano Locatelli, collaboratore pastorale in paese, è risultato positivo.

“Carissimi,

preferivo scrivervi per altro, ma la circostanza me lo impedisce… Purtroppo don Adriano è risultato positivo e la sua situazione rimane grave. Chi avesse avuto contatto con lui in questo periodo deve segnalarsi al numero della Regione 800894545. I più stretti collaboratori sono stati avvisati e stiamo procedendo alla prassi stabilita. Anche se le parole non ci sono, invito tutti a pregare con intensità per don Adriano e per altri nostri compaesani colpiti dal coronavirus, per le famiglie in isolamento, per tutti i malati, gli operatori sanitari. Alziamo gli occhi alla Vergine che scioglie i nodi perché ci tenga tutti per mano e ci protegga con il suo manto, sciogliendo il flagello di questo virus.

E come mi sto sforzando di dire a me stesso, lo dico anche a voi:

Prendi la speranza e cammina…

Aldilà di tutto e nonostante tutto…

Stiamo uniti nel Signore.

Vi abbraccio e vi benedico.

Vostro don Angelo”