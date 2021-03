Mamma dell’assessore di Calolzio Cristina Valsecchi, si è spenta a 81 anni

“Una donna solare dal carattere forte, generosa e sempre disponibile”

CARENNO – E’ grande il dolore a Carenno per la morte di Maria Rigamonti vedova Valsecchi, aveva 81 anni. Una donna molto conosciuta in paese per via del negozio di elettrodomestici in via Pertus (dove ha sempre vissuto con la famiglia) che ha gestito per quarant’anni insieme al marito elettricista.

Erano gli anni in cui Carenno era una importante località turistica, era la metà degli Anni ’60 quando nacque l’attività poi chiusa agli inizi del 2000: “A quei tempi Carenno era una località di vacanza frequentata da molti milanesi, mio padre era elettricista e mia madre si occupava del negozio – ricorda la figlia Cristina Valsecchi, assessore del comune di Calolziocorte e presidente di Confcommercio zona Valle San Martino -. Allora i turisti andavano nel negozio dei miei genitori per affittare i frigoriferi o rifornirsi di bombole del gas. Era un punto di riferimento in paese”.

Con la scomparsa di Maria Rigamonti se ne va anche un pezzetto di storia di Carenno. Tante le testimonianze di affetto ricevute dalla famiglia in queste ore: “Era una persona solare che non faceva mai mancare il suo saluto – ricorda ancora la figlia Cristina -. Mi hanno chiamato in tanti, anche molta gente da fuori paese, per farci sentire la loro vicinanza. Mia madre era una grande donna, generosa e disponibile, ricordo che la porta di casa nostra era sempre aperta a tutti. Era anche pronta a fare delle rinunce per se stessa pur di aiutare chi aveva bisogno. E poi era una donna forte, molto determina, è stata lei a trasmettermi queste qualità, in questo le somiglio molto”.

Negli ultimi due anni, a causa di alcuni problemi di salute, era ricoverata presso la Casa Madonna della Fiducia di Calolziocorte: “Ci tengo molto a rivolgere un particolare ringraziamento al personale e a tutte le persone che le sono state vicino perché l’hanno accudita come se fosse la loro mamma. Un grazie anche al dottor Fumagalli perché in questi mesi ho avuto modo di constatare con quanta attenzione e scrupolo cura i suoi pazienti”.

Maria Rigamonti lascia le figlie Giovanna, Lucia e Cristina, i generi Franco e Fabio, gli affezionati nipoti Afra, Karin e Viola, la sorella Luigia, il fratello Giacomo, le cognate, i cognati, i nipoti e i parenti tutti. I funerali saranno celebrati giovedì 11 marzo alle ore 16.30 nella chiesa parrocchiale di Carenno.