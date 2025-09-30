Cavallo investito da un’auto lungo la Lecco-Bergamo a Calolziocorte

L’incidente in frazione Sala, l’animale sarebbe rimasto ferito nell’impatto

Avvisate le forze dell’ordine, viabilità difficoltosa lungo l’arteria particolarmente trafficata nell’ora di punta

CALOLZIOCORTE – Incidente intorno alle ore 7 di oggi, martedì 30 settembre, a Calolziocorte dove un’automobile avrebbe investito un cavallo. L’animale, probabilmente fuggiti dal suo recinto insieme a un puledro, vagava lungo lungo la Lecco-Bergamo, in corso Europa, nei pressi del sottopassaggio ferroviario in frazione Sala.

Un’auto di passaggio, purtroppo, non è riuscita ad evitare l’impatto con l’animale che sarebbe rimasto ferito. Subito sono state avvisate le forze dell’ordine. Viabilità difficoltosa lungo l’arteria particolarmente trafficata nell’ora di punta.