Controlli ad “alto impatto”, sequestrate droga e armi tra Calolzio e Colico

Rafforzati nel mese di luglio i servizi coordinati di controllo del territorio

Centinaia le persone e i veicoli controllati. Una persona è stata denunciata e 4 segnalate alla Prefettura

LECCO – Rafforzati nel mese di luglio i servizi coordinati di controllo del territorio ad “alto impatto”. Le operazioni straordinarie di controllo hanno riguardato in particolare Calolziocorte e Colico, situati in punti strategici del territorio ai confini con le province di Bergamo e Sondrio e interessati, anche nel recente passato, da fenomeni di spaccio di droga e criminalità diffusa.

I servizi ad “alto impatto”, coordinati dalla Questura di Lecco, si affiancano alla quotidiana attività di controllo del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri, opportunamente intensificata negli stessi due Comuni alla luce delle situazioni evidenziatesi.

Nei tre servizi effettuati a Calolziocorte il 7 luglio, il 15 luglio e il 24 luglio, sono stati impiegati 12 operatori della Questura, 12 Carabinieri, 16 appartenenti al Reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato di Milano, 4 appartenenti alla Polizia ferroviaria, 6 Finanzieri, 2 unità cinofile e 6 operatori della Polizia Locale. Sono stati effettuati complessivamente 14 posti di controllo, identificate 280 persone, controllati 106 cittadini stranieri e fermati e controllati 113 veicoli. A seguito delle operazioni una persona è stata denunciata e 4 segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. È stato effettuato un sequestro di armi e un sequestro di stupefacenti (oltre 830 grammi di cannabinoidi).

Nei due servizi effettuati a Colico il 16 luglio e il 25 luglio, sono stati impiegati 10 operatori della Questura, 8 Carabinieri, 5 appartenenti al Reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato di Milano, 6 appartenenti alla Polizia stradale, 2 appartenenti alla Polizia ferroviaria, 2 Finanzieri, 2 unità cinofile e 6 operatori della Polizia Locale. Sono stati effettuati complessivamente 12 posti di controllo, identificate 167 persone, controllati 16 cittadini stranieri e fermati e controllati 119 veicoli. Sono stati effettuati diversi sequestri di stupefacenti, in particolare oltre 530 grammi di cannabinoidi più 40 grammi circa di oppiacei e quantitativi minori di cocaina e droghe sintetiche.

La programmazione dei servizi straordinari di controllo ad “alto impatto” proseguirà per tutto il periodo estivo – già nella giornata odierna è prevista un’ulteriore operazione a Colico – e i risultati conseguiti verranno nuovamente valutati dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al termine della stagione. Il Prefetto di Lecco ha espresso il proprio compiacimento e la più sincera gratitudine a tutti gli operatori delle Forze di Polizia coinvolti nei complessi dispositivi, senza dimenticare gli appartenenti alle stesse Forze e alla Polizia Locale che quotidianamente garantiscono il presidio del territorio per assicurare a cittadini e turisti elevati livelli di sicurezza e di convivenza civile.