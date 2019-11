Coppia si sente male sui monti sopra Erve, intervengono due elicotteri

L’allarme è scattato intorno alle 14 in zona Costalottiere

Marito e moglie si sento male, recuperati dall’elisoccorso

ERVE – Ha accusato un malore nel suo capanno in zona Costalottiere, sui monti sopra il paese di Erve. Il 78enne ha chiamato la moglie che è partita per andare in suo soccorso ma si è sentita male a sua volta.

Il soccorsi sono stati allertati intorno alle 14 di oggi, giovedì 21 novembre. Mobilitati gli uomini della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino ma, fortunatamente, è bastato l’intervento dell’elisoccorso. Due velivoli si sono alzati in volo da Bergamo e da Como per recuperare i due coniugi che sono stati trasportati all’ospedale, fortunatamente nessuno dei due sarebbe in gravi condizioni.