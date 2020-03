Coronavirus. Morto un dipendente della Pietro Fontana. Aveva 58 anni

Morto un lavoratore dell’azienda Pietro Fontana di Calolziocorte

Il cordoglio del sindacato. Lunedì si era svolto uno sciopero per chiedere la chiusura temporanea dell’azienda

CALOLZIO – Un lavoratore di 58 anni dell’azienda Fontana Pietro di Calolzio è morto per Covid 19. Lo fa sapere in una nota il sindacato Fim Cisl che insieme alla Fiom Cgil aveva sostenuto uno sciopero, lunedì, per chiedere la chiusura temporanea dell’azienda, al fine di tutelare i lavoratori. Decisione annunciata dall’azienda in concomitanza con la protesta dei lavoratori.

“Era un padre di famiglia. Siamo addolorati e esprimiamo la massima vicinanza alla famiglia sottolineano dal sindacato – Ma diciamo basta chi ha potere di decidere, decida di chiudere tutte le attività non necessarie. In Fontana Pietro si producono parti per auto di lusso. Ma la fabbrica tutta si è fermata venerdì, dopo che avevamo con la Fiom dichiarato uno sciopero, che era stato oggetto di critiche”.

